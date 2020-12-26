Начиная со среды, 30 декабря, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновляет прямы рейсы из Киева в столицу Азербайджана Баку. На данный момент это единственная авиакомпания, которая будет совершать перелеты по такому маршруту.

Об этом пишет avianews.

Так, билеты на самолет из Украины в Баку уже находятся в продаже. Самолет по данному маршруту будет летать каждую среду и и воскресенье из Киева, и каждый понедельник и четверг из Баку, начиная с 30 декабря. Согласно расписанию МАУ, вылет из Киева будет осуществляться в 20:15 с прилетом в Баку в 01:35. А вылет из Баку - в 06:10, с посадкой в столице Украины в 08:00.

Ранее авиакомпания приостановила прямые рейсы в Баку из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Также власти Азербайджана по причине карантинных мер из-за пандемии коронавируса ограничивали открытие новых рейсов.

Напомним, Украина и Азербайджан договорились проводить туристические форумы друг у друга дважды в год. Ожидается, что первый туристический форум Украина - Азербайджан состоится в 2021 году в режиме видеоконференции, следующий - в режиме офлайн в Киеве или Баку.

Также сообщалось, что Азербайджан находится в "красном списке" Министерства здравоохранения Украины из-за высокого уровня распространения коронавируса в стране.