Исследователи Королевского колледжа Лондона рассказали о самых неочевидных симптомах коронавируса, на которые часто жалуются пациенты.

Об этом сообщает Daily Express.

"Основываясь на нашем анализе, мы считаем, что люди, у которых есть какие-либо подозрительные симптомы, должны самоизолироваться и пройти тестирование, даже если у них нет "классической" триады (симптомов - Ред.)", - указано в сообщении.

Так, в приложении COVID Symptom Study больные коронавирусом делятся своим опытом течения болезни, часто среди симптомов встречаются:

головная боль;





боль в горле;





потеря аппетита;





невозможность вставать с постели или засыпать;





посинение губ или лица;





помутнение сознания;





лихорадка.

Из известных симптомов преобладают сильный кашель, повышенная температура тела, потеря вкуса и обоняния. При этом отсутствие вкусов и запахов часто помогало пациентам обнаружить коронавирус, особенно при бессимптомном течении.

Напомним, коронавирус может проникать в человеческий мозг при помощи белка S1, который формирует так называемые шипы. Этот процесс изучили ученые Вашингтонского университета. Так, по результатам исследований было определено, что кашель и одышка - самые распространенные симптомы коронавируса, так как зачастую он поражает легкие, иногда доходит до необходимости поддержания жизни при помощи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и летальных исходов.

Как сообщала "Страна", главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране более 70% койко-мест для пациентов с Covid-19 обеспечены кислородом. При этом почти 30 тысяч из них не заняты. Ляшко рассказал, что всего в больницах Украины 64 349 коек перепрофилированы под оказание медицинской помощи больным с коронавирусом. Из них 44 436 обеспечены кислородом.