Украинский синоптик рассказала, какую погоду следует ожидать на большей части страны в воскресенье, 27 декабря.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Воскресенье в Украине будет с антициклоном. Ожидается преимущественно сухая погода, с солнечными прояснениями, дождь, с голубым небом и, наконец, не серыми, а белыми облаками. Лишь ночью на юго-востоке Украины еще задержатся мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега", - указано в сообщении.

Согласно данным синоптика, над западной частью европейского региона расположится мощный циклон с осадками и штормовым ветром. Температура воздуха в течение дня в большинстве областей будет колебаться около нуля.

В большинстве регионов в ночное время дня возможен небольшой "минус", однако южных областей это не коснется. Днем в Киеве погода будет сухая с небольшими прояснениями, возможно появление Солнца. Но уже со вторника и в дальнейшем, включая новогоднюю ночь и день, будет потепление.

Напомним, в воскресенье, 27 декабря, в Украине будет солнечная и нехолодная погода. Прохладней всего будет на востоке страны, где температура упадет до -1...+2 градусов.

Как сообщала "Страна", в январе наступающего 2021 года, по прогнозам синоптиков, погода в Украине будет колебаться от резкого потепления в Крыму до аномального похолодания в Луганской и Черкасской области. Показатели термометров в начале года будут выше средних многолетних значений