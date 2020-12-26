Трамп пожаловался, что в Афганистане выборы прошли более организованно, чем в США
Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного главу государства Джо Байдена "фейковым президентом" и поделился мнением о выборах из Афганистана.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Так, Трамп сравнил выборы по почте, которые были в этом году более распространены из-за пандемии коронавируса, с избирательным процессом в странах третьего мира. Однако администрация соцсети под публикацией сделала пометку о том, почему дистанционное голосование - законное и безопасное.
"Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане намного безопаснее и организованнее, чем выборы 2020 года в США. Наши выборы с его миллионами и миллионами коррумпированных бюллетеней для голосования по почте сродни с выборами для страны третьего мира. Фальшивый президент!", - написал он.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп обвинил американское федеральное бюро расследований и министерство юстиции в бездействии против мошенничества на президентских выборах, в которых демократ Джо Байден получил большинство голосов коллегии выборщиков.
Как сообщала "Страна", в США не исключают, что проигравший выборы, но пока еще действующий президент США Дональд Трамп в последние дни своего правления решит ввести военное положение.