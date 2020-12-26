Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного главу государства Джо Байдена "фейковым президентом" и поделился мнением о выборах из Афганистана.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так, Трамп сравнил выборы по почте, которые были в этом году более распространены из-за пандемии коронавируса, с избирательным процессом в странах третьего мира. Однако администрация соцсети под публикацией сделала пометку о том, почему дистанционное голосование - законное и безопасное.

"Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане намного безопаснее и организованнее, чем выборы 2020 года в США. Наши выборы с его миллионами и миллионами коррумпированных бюллетеней для голосования по почте сродни с выборами для страны третьего мира. Фальшивый президент!", - написал он.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп обвинил американское федеральное бюро расследований и министерство юстиции в бездействии против мошенничества на президентских выборах, в которых демократ Джо Байден получил большинство голосов коллегии выборщиков.

Как сообщала "Страна", в США не исключают, что проигравший выборы, но пока еще действующий президент США Дональд Трамп в последние дни своего правления решит ввести военное положение.