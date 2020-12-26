Народный депутат Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елена Шуляк предложила ввести штрафы для украинских госслужащих, которые, во время исполнения служебных обязанностей, используют русский язык.

Об этом Шуляк заявила во время эфира "Украина завтра" в пятницу, 25 декабря.

"Языковой вопрос - это тот вопрос, который всегда очень легко может раскалывать общество пополам и давать отдельным политикам зарабатывать или какие-то отдельные бонусы, или еще что-то, известное только им. И мне бы хотелось отметить, что мы говорим о законе, который регулирует вопрос об украинском языке как государственном. И мне бы очень хотелось, чтобы все же наши политики: и народные депутаты, и министры, и другие государственные служащие - они обязательно, когда выполняют свои служебные обязанности, все же пользовались украинским языком. И возможно, я была бы такой, радикальной - я бы также предлагала введение для политиков также штрафов. Возможно, не для бизнеса, а именно для политиков, которые обязаны говорить при исполнении своих обязанностей на украинском языке", - считает нардеп.

Видео: YouTube/ Украина 24

Напомним, начиная с 16 января 2021 года, на украинский язык должны перейти все сотрудники сферы обслуживания, а также врачи, учителя в секциях и социальные работники, но до 2022-го власть не получит возможности наказывать штрафами за нарушения.

Также "Страна" подробно разбиралась, что говорится в законе о языке, который приняла Рада в апреле 2020 года.

Кроме того, мы писали, что нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский и группа из еще 27 его коллег по фракции предлагают отменить любые штрафы за несоблюдение языкового законодательства. Они внесли в Раду соответствующий законопроект.