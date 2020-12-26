На Донбассе зафиксировали нарушение режима тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В субботу, 26 декабря, на Донбассе зафиксировали нарушение режима прекращения огня стороной противника. Украинская сторона не открывала огня в ответ, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, ближе к вечеру боевики нарушили режим тишины стрельбой из огнестрельного оружия в районе населенного пункта Березовое. Так как выстрелы не были прицельными и не несли угрозы жизни, ответный огонь решили не открывать. Среди украинской армии потерь нет.

"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задание и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСНС разминировали больше 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов", - добавили в пресс-службе.

На Донбассе нарушили режим тишины. Скриншот https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1028804474278835

Напомним, по данным ОБСЕ, 18 декабря режим тишины был нарушен 234 раза в течение суток.

Также сообщалось, что на Донбассе в результате обстрела ранены двое бойцов ВСУ. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

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