В субботу, 26 декабря, на Донбассе зафиксировали нарушение режима прекращения огня стороной противника. Украинская сторона не открывала огня в ответ, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, ближе к вечеру боевики нарушили режим тишины стрельбой из огнестрельного оружия в районе населенного пункта Березовое. Так как выстрелы не были прицельными и не несли угрозы жизни, ответный огонь решили не открывать. Среди украинской армии потерь нет.

"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задание и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСНС разминировали больше 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, по данным ОБСЕ, 18 декабря режим тишины был нарушен 234 раза в течение суток.

Также сообщалось, что на Донбассе в результате обстрела ранены двое бойцов ВСУ. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.