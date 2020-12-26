Парламент Грузии одобрил резолюцию "О внешней политике Грузии", которая подразумевает содействие всех ведомств для скорейшего вступления страны в ЕС и НАТО. План расписан в 16 пунктах, чтобы уже в 2024 году Тбилиси мог подать заявку на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

"По решению большинства первым проектом, который был внесен в парламент десятого созыва, стал проект постановления парламента Грузии "О внешней политике Грузии". Для грузинского общества европейский и евроатлантический выбор является историческим выбором, поддерживаемым Конституцией Грузии, поэтому данная резолюция основана на выборе, выраженном грузинским народом, и на статье 78 Конституции, которая предписывает всем ветвям власти работать на членство Грузии в ЕС и НАТО. Следовательно, это основной дух этой резолюции, однако задача номер один нашей внешней политики - деоккупация оккупированных регионов и мирное восстановление территориальной целостности Грузии", - заявил глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

Планируется укреплять связи с Китаем, Индией, Японией и Кореей, Центральной Азией, Ближним Востоком, Великобританией, Германией, Францией, странами Балтии и Вышеградской группы. Отдельным пунктом вынесены отношения с Россией, которые партия "Грузинская мечта" назвала прагматичной и принципиальной политикой. Ожидается, что новый виток обретут судебные иски с Россией касательно поддерживаемой РФ войны в Осетии, а также пыток и преследований грузин на оккупированной территории.

В то же время комитет Европейской интеграции сформировал статью о евроинтеграции так:

"Приоритет внешней политики Грузии в отношении ЕС - вступление в ЕС. Правительство продолжит своевременное и эффективное выполнение Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией и приведет Грузию к последовательному законодательному и институциональному сближению с ЕС, чтобы в 2024 году Грузия могла подать заявку на полноправное членство в ЕС", - указано в документе.

При этом важной задачей для правительства будет ускорение экономической интеграции с внутренним рынком ЕС и создание общего экономического пространства, которое является основой для полной интеграции в соответствии с Соглашением "Об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС".

Напомним, во время саммита в 2021 году НАТО рассмотрит вопрос возвращения к "политике открытых дверей". Альянс в ходе мероприятия также может предоставить Грузии План действий по членству (ПДЧ).

Как сообщала "Страна", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в последние годы НАТО увеличил свое присутствие в Черноморском регионе.