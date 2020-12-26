Чрезвычайно заразный "британский" штамм коронавируса обнаружили еще в трех странах ЕС
Случаи заражение новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Великобритании, зафиксировали в Швеции, Испании и Франции. Только в Мадриде выявили четыре инфицированных человека, а еще у троих вирус может подтвердится в ближайшее время.
Об этом пишут El Pais, Reuters и Le Figaro.
В Швецию из Великобритании приехал мужчина, который сразу по прибытии сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, на данный момент он находится в изоляции.
Во Франции о первом случае заражения новым штаммом коронавируса также стало известно сегодня. Зараженный недавно вернулся из Великобритании и переносит болезнь без симптомов.
В то же время в столице Испании Мадриде подтвердили не менее четырех случаев заражения новым штаммом коронавируса. Также проверяют образцы еще троих человек с подозрением на данный вирус, все трое - родственники молодого человека, который вернулся в Испанию из Великобритании.
"Пациенты в нормальном состоянии. Мы знаем, что этот новый штамм более заразен, но не усугубляет болезнь", - сообщил заместитель министра здравоохранения Испании Антонио Сапатеро.
Недавно исследование Лондонской школой гигиены и тропической медицины показало, что новая мутация коронавируса, распространяющаяся в Великобритании, на 56% заразнее ранее известных штаммов.
Напомним, ранее новый штамм коронавируса в Сингапур привезла студентка из Британии. Она была сразу же помещена в изоляцию.
На днях в МОЗ заявили, что в Украине нет штамма британского коронавируса-мутанта.