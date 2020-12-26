Пограничники не пустили российскую блогершу в Украину и запретили ей въезд в страну на 3 года за посещение аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня ночью пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданке РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым", - говорится в сообщении.

Пограничники выяснили, что нарушителем оказалась блогерша из России, однако ее имени в пресс-службе ведомства не назвали. Сейчас она ожидает обратного рейса.

Напомним, пограничники не пустили в Украину двух иностранцев, один из которых путешествовал с георгиевской лентой. Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь".

Как сообщала "Страна", российский рэпер и продюсер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, который летом должен выступить в Киеве сразу с двумя концертами, не сможет въехать на территорию Украины до октября 2021 года. Таким образом, его выступления в столице под угрозой срыва.