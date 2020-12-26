Действующий президент США Дональд Трамп обвинил американское федеральное бюро расследований и министерство юстиции в бездействии против мошенничества на президентских выборах, в которых демократ Джо Байден получил большинство голосов коллегии выборщиков.

Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте в субботу, 26 декабря.

"Министерство "юстиции" и ФБР ничего не сделали с мошенничеством на президентских выборах 2020 года, крупнейшим мошенничеством в истории нашей страны, несмотря на неопровержимые доказательства. Им должно быть стыдно. История вспомнит. Никогда не сдавайся. Увидимся в Вашингтоне 6 января", - заявил действующий президент.

Напомним, 6 января в Конгрессе США должны утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которая проголосовала за Джо Байдена и формально избрала его президентом. За Байдена - 306 голосов. За Трампа - 232. Какие могут быть неожиданности в Конгрессе и что будет с США дальше подробно разбиралась "Страна".

Также мы писали, что в Пентагоне тайно обсуждают план реагирования, если Трамп вздумает в последние дни своего правления объявить военное положение.