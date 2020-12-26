В субботу, 26 декабря, Венгрия начала массовую вакцинацию населения от коронавируса, на день раньше, чем договорились это сделать все страны Европейского Союза. Прививки в стране делают препаратом, который разработали компании Pfizer и BioNTech.

Об этом пишет Reuters.

Первыми прививку от коронавируса получили медицинские работники Будапешта, столицы Венгрии. Самый первый укол сделали врачу центральной больницы Дель-Пешта, Адриенне Кортес. В первой партии Венгрия получила достаточное количество доз вакцины, чтобы привить 4875 человек.

Напомним, по состоянию на 26 декабря, препарат для вакцинации от коронавируса Pfizer и BioNTech получили все страны-участницы Евросоюза, включая Францию, Германию, Италию, Австрию, Португалию и Испанию. В воскресенье, 27 декабря, должна начаться массовая вакцинация в ЕС.

Также мы писали, что в Германии вакцинация всех групп населения, а не только тех, кто в зоне риска, от коронавируса начнется в середине 2021 года. По предварительным данным, вакцина для немцев будет бесплатной.