В воскресенье, 27 декабря, в Украине будет солнечная и нехолодная погода. Прохладней всего будет на востоке страны, где температура упадет до -1...+2 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Теплее всего будет на западе. Температура воздуха прогреется до 0...+4 градусов при этом будет солнечно. На востоке будет немного прохладнее - столбик термометра опустится до -1...+2 градусов, однако на небе также будет светить солнце.

В южной части страны температура составит 0...+3 градусов. Ожидается переменная облачность. В северных областях воздух прогреется до 0...+3 градусов. В Центральной Украине столбик термометра поднимется до -1...+2 градусов.

В столице завтра будет солнечно. Температура воздуха составит -1...+1 градусов. Осадков в столице синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 27 декабря:

Ужгород - +2...+4

Львов - +1...+3

Ивано-Франковск - +1...+3

Тернополь - 0...+2

Черновцы - 0...+2

Хмельницкий - 0...+2

Луцк - +1...+3

Ровно - +1...+3

Житомир - 0...+2

Винница - 0...+2

Одесса - +1...+3

Николаев - +1...+3

Херсон - 0...+2

Симферополь - +1...+3

Кропивницкий - 0...+2

Черкассы - 0...+2

Чернигов - 0...+2

Сумы - -1...+1

Полтава - -1...+1

Днепр - 0...+2

Запорожье - 0...+2

Донецк - +0...+2

Луганск - -1...+1

Харьков - 0...+2

Киев - -1...+1

Напомним, ранее мы писали, что сегодня Карпаты замело снегом, температура опустилась до минус 10 градусов.

Также сообщалось, что в Украине из-за снега и ветра сотни населенных пунктов остались без света.