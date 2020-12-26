Без морозов и солнечно. Какой будет погода в Украине в последнее воскресенье декабря
В воскресенье, 27 декабря, в Украине будет солнечная и нехолодная погода. Прохладней всего будет на востоке страны, где температура упадет до -1...+2 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Теплее всего будет на западе. Температура воздуха прогреется до 0...+4 градусов при этом будет солнечно. На востоке будет немного прохладнее - столбик термометра опустится до -1...+2 градусов, однако на небе также будет светить солнце.
В южной части страны температура составит 0...+3 градусов. Ожидается переменная облачность. В северных областях воздух прогреется до 0...+3 градусов. В Центральной Украине столбик термометра поднимется до -1...+2 градусов.
В столице завтра будет солнечно. Температура воздуха составит -1...+1 градусов. Осадков в столице синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 27 декабря:
- Ужгород - +2...+4
- Львов - +1...+3
- Ивано-Франковск - +1...+3
- Тернополь - 0...+2
- Черновцы - 0...+2
- Хмельницкий - 0...+2
- Луцк - +1...+3
- Ровно - +1...+3
- Житомир - 0...+2
- Винница - 0...+2
- Одесса - +1...+3
- Николаев - +1...+3
- Херсон - 0...+2
- Симферополь - +1...+3
- Кропивницкий - 0...+2
- Черкассы - 0...+2
- Чернигов - 0...+2
- Сумы - -1...+1
- Полтава - -1...+1
- Днепр - 0...+2
- Запорожье - 0...+2
- Донецк - +0...+2
- Луганск - -1...+1
- Харьков - 0...+2
- Киев - -1...+1
Напомним, ранее мы писали, что сегодня Карпаты замело снегом, температура опустилась до минус 10 градусов.
Также сообщалось, что в Украине из-за снега и ветра сотни населенных пунктов остались без света.