В Украине будет солнечно, температура от -1 до +3 градусов. Фото: "Страна"

В воскресенье, 27 декабря, в Украине будет солнечная и нехолодная погода. Прохладней всего будет на востоке страны, где температура упадет до -1...+2 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Теплее всего будет на западе. Температура воздуха прогреется до 0...+4 градусов при этом будет солнечно. На востоке будет немного прохладнее - столбик термометра опустится до -1...+2 градусов, однако на небе также будет светить солнце. 

В южной части страны температура составит 0...+3 градусов. Ожидается переменная облачность. В северных областях воздух прогреется до 0...+3 градусов. В Центральной Украине столбик термометра поднимется до -1...+2 градусов.

В столице завтра будет солнечно. Температура воздуха составит -1...+1 градусов. Осадков в столице синоптики не прогнозируют.

Карта погоды Укргидрометцентр

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 27 декабря:

  • Ужгород - +2...+4
  • Львов - +1...+3
  • Ивано-Франковск - +1...+3
  • Тернополь - 0...+2
  • Черновцы - 0...+2
  • Хмельницкий - 0...+2
  • Луцк - +1...+3
  • Ровно - +1...+3
  • Житомир - 0...+2
  • Винница - 0...+2
  • Одесса - +1...+3
  • Николаев - +1...+3
  • Херсон - 0...+2
  • Симферополь - +1...+3
  • Кропивницкий - 0...+2
  • Черкассы - 0...+2
  • Чернигов - 0...+2
  • Сумы - -1...+1
  • Полтава - -1...+1
  • Днепр - 0...+2
  • Запорожье - 0...+2
  • Донецк - +0...+2
  • Луганск - -1...+1
  • Харьков - 0...+2
  • Киев - -1...+1

Напомним, ранее мы писали, что сегодня Карпаты замело снегом, температура опустилась до минус 10 градусов.

Также сообщалось, что в Украине из-за снега и ветра сотни населенных пунктов остались без света.

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