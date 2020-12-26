В понедельник, 28 декабря, в день суда по избранию меры пресечения для замглавы Офиса президента Олега Татарова, в Киеве пройдет акция протеста под названием "Татаров, за решетку! Венедиктова, в отставку!". В 12:00 участники акции собираются прийти к зданию Высшего антикоррупционного суда, а потом направиться к зданию Офиса президента Украины.

Об этом гласит информация, опубликованная на странице мероприятия в Facebook.

Организаторами акции указаны адвокат Маси Найем, соорганизатор "Движения сопротивления капитуляции" Юрий Гончаренко а также радикал Сергей Стерненко, который обвиняется в умышленном убийстве.

Последний поддержал намечающийся митинг.

"Очень важно в понедельник посетить Татарова в суде", - призвал Стерненко в своих соцсетях.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский также прокомментировал грядущую акцию. Он раскритиковал призыв Стерненко, назвав его убийцей, и выступил с резкой критикой самого митинга.

"Очень важно прийти в понедельник на суд к Татарову, пишет убийца Стерненко. Знаете, мы по советам наших западных партнёров, международников и отечественного бродячего отребья, подвизавшегося в около юридических судах, построили нечто совершенно не то, что западные партнёры стоят у себя дома.

Не помню случая, чтобы там убийцы рассиживались под домашним арестом, и ещё и изображали из себя, паяцев на подтанцовке у антикоррупционных органов. Что очень многое говорит о самих этих органах.

В любом случае, это очень хорошо, что все полторы сотни профессиональных истеричек придут куда то там. Надо занимать их делом, потихоньку, иначе могут уволить и снять с дотаций, а вы их из жалости потом подкармливать начнёте, по доброте душевной.

Пусть постоят с плакатиками, вся страна прям затаив дыхание жаждет прочесть, против чего там Стерненко протестует, перед тем, как сесть за убийство", - сказал Бужанский.

Напомним, 18 декабря заместителю главы Офиса президента Украины Олегу Татарову НАБУ сообщило о подозрении.

Но вскоре дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. Это произошло после того как Верховный суд постановил, что решения Печерского районного и апелляционного суда Киева по изменению подследственности дела Татарова не подлежат обжалованию.

По этой причине заседание суда в четверг по избранию меры пресечения Татарову не состоялось и было перенесено на понедельник.

Подробнее о ситуации с делом Татарова можно прочитать здесь.