Ученые выяснили, что из всех алкогольных напитков самое сильное похмелье вызывает виски.

Об этом сообщает издание "Medikforum" в субботу, 26 декабря.

Так, эксперты сообщают, что на реакцию организма влияет интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.

На втором месте после виски - темный ром, а на третьем оказался бурбон. Также в рейтинге значатся вино и бренди. Кроме того, отдельное внимание специалисты уделили изучению влияния коктейлей на организм, так как эти спиртные напитки включают в себя несколько разных видов алкоголя.

Также в исследовании говорится, что опасность несет и пиво, которое употребляется в больших количествах. Объемы выпитого алкоголя могут влиять на степень похмелья, заключили эксперты.

Напомним, ранее главный нарколог России посоветовал гражданам не похмеляться.

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