Глава комитета Верховной Рады по вопросы финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил о необходимости введения полного локдауна с остановкой транспорта, а также считает правильным утвержденный правительством жесткий карантин с 8 по 24 января.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Как считает Гетманцев, нет другого пути сдерживания пандемии коронавируса, чем такие ограничения.

"Вообще моя точка зрения - я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем. Вместе с тем, надо отметить - решение правительства о карантине "выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине", - сказал он.

Напомним, ранее правительство ввело усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

В это время будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений;

работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос);

работа ТРЦ (разрешена только торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией), развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров;

торговля непродовольственными товарами, работа непродовольственных рынков, рождественских ярмарок.

В то же время общественный транспорт продолжит работать. Аэропорты будут работать в обычном режиме. Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы. Парикмахерские имеют право работать по предварительной записи.

Как писала "Страна", в киевском суде обжалуют введение всеукраинского локдауна в январе.