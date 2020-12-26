Власти Японии решили ввести полный запрет на въезд в страну для иностранцев из-за ситуации с новым штаммом коронавирусом. Соответствующее решение вступит в силу с понедельника, 28 декабря.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Срок действия ограничения – до конца января следующего года. Попасть в страну смогут только граждане Японии и иностранцы, которые имеют долгосрочные визы.

Причиной такого решения власти называют появление нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. На днях его обнаружили у пяти граждан, которые прибыли из Лондона.

Кроме того, несколько дней кряду в Японии фиксируют рекордные показатели заболеваемости Covid-19. За прошедшие сутки показатель был на уровне 3 800 человек.

Напомним, новый штамм коронавируса уже добрался до Украины. По словам врача-инфекциониста Виктора Петрова, у его пациента обнаружили данную болезнь, однако он уже уехал на заработки в Чехию.

Также "Страна" разбиралась, чем опасен новый штамм коронавируса и спасет ли от него вакцина.