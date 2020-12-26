Стрельба в Берлине, которая произошла сегодня утром, связана с организованной преступностью.

Об этом в Twitter сообщила прокуратура города.

"Из-за стрельбы в среде организованной преступности мы вместе с отделом убийств полиции Берлина рассматриваем несколько подозреваемых в покушении на убийство и рассматриваем заявку на ордер на арест", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции города заявили, что число пострадавших в результате стрельбы в берлинском районе Кройцберг увеличилось до 4 человек. А также сообщили, что инцидент не имел отношения к расположенной рядом штаб-квартире правящей в ФРГ партии СДПГ.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в немецком административном округе Кройцберг неизвестный открыл стрельбу по людям. Ранения получили как минимум три человека.

Также мы рассказывали, что в Берлине неизвестный с двумя заложниками забаррикадировался в банке.