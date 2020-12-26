Утром в Берлине преступники ранили четырех человек. Фото: PxHere

Стрельба в Берлине, которая произошла сегодня утром, связана с организованной преступностью. 

Об этом в Twitter сообщила прокуратура города. 

"Из-за стрельбы в среде организованной преступности мы вместе с отделом убийств полиции Берлина рассматриваем несколько подозреваемых в покушении на убийство и рассматриваем заявку на ордер на арест", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в полиции города заявили, что число пострадавших в результате стрельбы в берлинском районе Кройцберг увеличилось до 4 человек. А также сообщили, что инцидент не имел отношения к расположенной рядом штаб-квартире правящей в ФРГ партии СДПГ.

Стрельба в Берлине. Скриншот твиттера прокуратуры

Стрельба в Берлине. Скриншот твиттера полиции

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в немецком административном округе Кройцберг неизвестный открыл стрельбу по людям. Ранения получили как минимум три человека.

Также мы рассказывали, что в Берлине неизвестный с двумя заложниками забаррикадировался в банке.

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