В римском Колизее состоялся запуск девятого украинского аудиогида в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению таких гидов в музеях мира.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 26 декабря.

Внедрение украиноязычных аудиогидов, по данным Офиса президента, является частью направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в величайших мировых культурных сооружениях.

"Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле, это было впервые, когда в перечне возможных языков я увидела украинский", – рассказала Елена Зеленская.

"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.

"Рад присоединиться к этому, по моему мнению, нужному проекту. Очень хорошо, что наша страна начала заниматься вопросом родного языка в музеях мира", – сказал Юрий Сосков.

По словам Зеленской, в следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста – Яд Вашеме, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Колизей-крупнейший амфитеатр Древнего Рима, построенный в I в. н. э. По количеству посетителей Колизей занимает первое место в мире среди всех культурных памятников (сооружений) и третье – среди музеев, уступая лишь Лувру и Национальному музею Китая.

Напомним, недавно Елена Зеленская впервые приняла участие в совещании послов Украины.

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