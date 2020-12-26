В субботу, 26 декабря, в Житомире произошло ДТП, в результате которого перевернулась автоцистерна с газом. Полиция перекрыла движение и эвакуировала 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"26 декабря в 13:58 в Житомире по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок. Жертв и пострадавших нет. Цистерна не повреждена", - говорится в сообщении на странице спасателей в Facebook.

Правоохранители перекрыли движение и эвакуировали 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.

Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, недавно в Киеве эвакуатор разбил четыре авто и скрылся с места ДТП.

Тажке мы писали, что на украинских дорогах за неполный день непогоды погибли 13 человек и произошло более тысячи ДТП.