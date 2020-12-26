Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вакцинация всего населения страны начнется с середины 2021 года.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает DW.

По словам чиновника, не все жители страны сделают прививку в первые месяцы после старта вакцинации, но с середины следующего года она станет доступной для большей части населения страны.

По данным Шпана, вакцина для немцев будет бесплатной. Сперва ее получат граждане старше 80 лет и те, кто живет и работает в домах для людей преклонного возраста. Также лекарство предоставят медицинскому персоналу в отделениях "неотложки" и интенсивной терапии.

Только после охвата этой категории граждан, начнется постепенная вакцинация других групп населения. При этом центры вакцинации, так же как и их персонал, уже готовы к работе.

"Нам понадобится еще много терпения, чтобы побороть эту пандемию", - сказал он.

Напомним, вакцина от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX может появиться в Украине только с марта 2021 года.

Также мы приводили данные от Минздрава о том, что на первом этапе будут вакцинированы около 335 000 украинцев с критическим риском инфицирования - часть медиков, обслуживающий персонал домов престарелых, военные.