В высокогорье Карпат начался снегопад, а на вершине столбики термометров опустились до минус десяти градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 10:00, 26 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер восточный, 4 м/с, температура окружающей среды -10 градусов. Падает мелкий снег. Видимость до 50 м", - говорится в сообщении.

Как известно, гора Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, сегодня ГСЧС сообщила, что в Украине из-за снега и ветра сотни населенных пунктов остались без света.

Также мы писали, что в субботу мокрый снег еще задержится в Украине, а в воскресенье антициклон разгонит облака.