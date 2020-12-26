Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сегодня в стране более 70% койко-мест для пациентов с Covid-19 обеспечены кислородом. При этом почти 30 тысяч из них не заняты.

Соответствующий пост он разместил у себя в Facebook.

"По состоянию на сегодня более 70% от всех кроватей, выделенных под Covid, обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом", - сообщил он.

Ляшко рассказал, что всего в больницах Украины 64 349 коек перепрофилированы под оказание медицинской помощи больным с коронавирусом. Из них 44 436 обеспечены кислородом.

"На сегодняшний день в больницах имеем - 29 487 свободных коек с кислородом", - рассказал он.

Как писала "Страна", в Черниговской области в начале декабря в больницах не хватало мест и врачей для лечения пациентов с Covid-19. Для приема зараженных планировали открыть дополнительные места в спортзалах в Чернигове и Нежине.

Также "Страна" рассказывала, что в ноябре подобная ситуация наблюдалась в больницах Луцка - пациентов с Covid-19 отказывались госпитализировать.