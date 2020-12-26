У бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена, который получил вид на жительство в России, родился ребенок.

Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, передает "Интерфакс".

"Как мы и ожидали, в его семье пополнение. У Эдварда и Линдси (супруга Сноудена Линдси Миллс - Ред.) родился мальчик. Здоровье матери и младенца отличное", - сказал он.

Отметим, что в октябре стало известно о том, что в семье американца, подавшего просьбу о вступлении в гражданство России, ожидают первенца в конце декабря.

Напомним, Сноуден прославился на весь мир в 2013 году, когда он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки за людьми в интернете сотрудниками американских и британских спецслужб. После этого в США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сам он бежал в Гонконг, а затем - в РФ.

В ноябре мы писали, что Сноуден планирует получить российское гражданство.