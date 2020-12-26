В Новоград-Волынском районе Житомирской области правоохранители обнаружили и принудительно остановили микроавтобус Nissan, в котором находилось 27 мешков с янтарем, общим весом около 700 кг.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Около 20:00 на 255 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Повчино Новоград-Волынского района, патрульные принудительно остановили автомобиль Nissan. Двигаясь по территории Ровенской области, водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских, поэтому они решили его догнать и проверить. Как оказалось, водитель избегал общения с полицейскими из-за груза, находившегося в микроавтобусе", - говорится в сообщении.

Во время осмотра обнаружилось, что водитель перевозит 27 мешков с камнями, которые внешне напомнили янтарь-сырец. Чтобы избежать уголовной ответственности, водитель предложил полицейским тысячу евро.

По данному факту начато уголовное дело, правоохранители проводят следственные действия.

В Житомирской области обнаружили микроавтобус с янтарем. Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, сотрудники Киевской таможни вместе с правоохранителями из Национальной полиции и СБУ предупредили попытку вывезти из Украины в Китай 285 кг необработанного янтаря.

Также мы рассказывали, что на Волыни прошел первый в Украине аукцион по продаже янтаря. Так, во время торгов продали 627 кг янтаря на общую сумму 21,6 млн грн. Всего выставили на торги 1 тонну 84 кг камня.