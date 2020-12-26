Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае войны с Россией в Украине будет проведена тотальная мобилизация и в армию призовут и мужчин, и женщин.

Это заявление уже вызвало живое обсуждение в соцсетях – до сих пор никто из представителей украинской власти не заявлял, что на войну будут отправлять даже женщин.

Раскритиковали это заявление даже в СНБО, где заявили, что провести такую мобилизацию будет вообще проблематично, да и не факт что нужно – большинство таких "тотальных" призывников даже оружия в руках держать не умеют.

"Это (в окружении Зеленского) рассказывают президенту, что они это (провести всеобщую мобилизацию – Ред.) способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет... Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч", - сказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

"Страна" выяснила у бывших и действующих военных, что они думают о мобилизационных идеях Зеленского.

Константин И., участник боевых действий в АТО, рядовой: "Я крайне скептично отношусь к подобным заявлениям. Украинская армия не обладает инфраструктурой, позволяющей обеспечить необходимым огромную массу призванных. Даже после отсева по возрасту и состоянию здоровья, в армию призовут, допустим, несколько миллионов людей. Они что, в палатках будут жить, и добираться пешими до передовой? Кто их будет лечить, кормить, обувать – одевать? А самое главное, что большинство из этих мобилизованных никогда не держало в руках оружие. Никто и никогда их не обучал. Зачем они на войне?"

Вячеслав П., участник боевых действий в АТО, сержант запаса: "Как себе представляет Зеленский всеобщую мобилизацию? Даже в милитаризованных странах мобилизация - это несколько недель, а то и месяцев. Пока она пройдет, танки русских будут уже в Киеве. Это же не первая и не вторая мировая, сейчас война идет несколько недель. Да и глупо придумывать сказки о всеобщем патриотизме, я хорошо знаю, что думают в тылу о войне. Мобилизованные гражданские воевать не будут, будут толпами в плен сдаваться".

Алексей К., участник боевых действий в АТО, капитан запаса: "Зеленский никогда не служил в армии и не понимает, что такое войска и война. Только на курс молодого бойца уходит месяц. А для получения воинской специальности уходит около года. Воюют не числом, а умением. Люди без опыта и знаний огромная обуза в бою. Даже в тылу это обуза для всех. Все разговоры о тотальной мобилизации – бред".

Юрий В. участник боевых действий в АТО-ООС, подполковник: "Это идеи наподобие создания фольксштурма в Германии последнего года Второй мировой войны, когда в бой бросали и стариков, и мальчишек. Как показывает практика, от мобилизованных гражданских никакой пользы на войне. А больше головной боли и геморроя. На мобилизованных тратятся время и ресурсы, которые нужны реальным бойцам в войсках. Это миллионный груз на ногах действующей профессиональной армии".

Сергей Ч., старший лейтенант, участник боевых действий в ООС: "Как показал опыт мобилизаций первых лет АТО, это никудышная затея. Мобилизованные не хотят воевать. Армия мобилизованных по всеобщему принципу – это армия поражения и анархии. Чтобы заставить воевать мобилизованных, нужно заградотряды ставить позади. Но для начала пусть Зеленский ответит на вопрос: где взять для мобилизованных обмундирование, продовольствие, оружие и боеприпасы? Где их разместить? Есть ли в государстве деньги для выплат их семьям, которые останутся без кормильцев?".

Юрий К. майор, участник боевых действий в АТО-ООС: "Современная война – это война технологий и знаний. Даже обычный пехотинец должен быть профессионалом высокого класса, не говоря о других родах войск. Заявления о всеобщей мобилизации - это признак паники и непрофессионализма власти. Которая готова бросить в мясорубку всех подряд. Заявления о всеобщей мобилизации - лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация.

Дело даже не в том, что армии необученные гражданские не нужны. А в том, что после мобилизации умрет экономика страны – из нее будут изъяты рабочие руки. Скорее всего, заявление о всеобщей мобилизации просто сделано для пафоса. Мол, вот мы какие героичные, весь народ будет сражаться за каждый кустик и скамейку. На самом деле нет. Чтобы воевать, нужна мотивация. Все мотивированные ушли воевать добровольцами в 2014 году. Других уже нет".