На территории структурного подразделения "Укрзализныци" в Полтавской области произошло возгорание в вагоне. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 25 декабря в 20:56 поступило сообщение о пожаре - загорелся вагон по ул. Горького села Копылы Полтавского района. Инцидент случился на территории производственного структурного подразделения "Центра механизации путевых работ" филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця".

"Пожар был локализован в 22:58, а в 00:27 - ликвидирован. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавское областное БСМЭ", - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолок вагона.

Для тушения были привлечены 8 спасателей и 3 единицы техники. причины пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове 15-летняя девушка делала селфи на товарном вагоне и тут же умерла от ожогов.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" заявили, что вагоны дровами топили и топить будут.