Правоохранители в Германии начали расследование по факту мошенничества из-за преступников, которые рассылали фальшивые приглашения на прививку от коронавируса.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"В Германии выявлены первые попытки мошенничества с вакцинами от Covid. Аферисты рассылают фальшивые приглашения на прививку, требуя до 6 тысяч евро", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на самом деле прививка от коронавируса делается бесплатно.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что по состоянию на сегодня вакцину от коронавируса доставили во все страны Евросоюза.

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