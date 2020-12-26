Боец Вооруженных сил Украины скончался на месте происшествия после того, как подрался с гражданскими лицами в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

"25.12.2020 в 04:30 возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что полиция начала проводить следственные действия, а командир воинской части инициировал внутреннее расследование. Имя погибшего не разглашается.

Напомним, недавно на Донбассе солдат поджег своего сослуживца, чтобы завладеть суммой около 10 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали о том, как в Луганской области пьяный солдат убил сослуживца и попытался замаскировать смерть под суицид.