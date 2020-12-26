Министерство здравоохранения Украины планирует получить трансплантационную независимость для страны в течение трех ближайших лет.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Минздрав стремится получить трансплантационную независимость Украины в течение трех ближайших лет. С этой целью в 2020 году Минздрав инициировал утверждения соответствующей нормативной базы", - сказал Степанов.

В частности, на этой неделе по инициативе Минздрава правительство расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту трансплантации, до 38. К проекту присоединилась также одна частная больница.

По словам министра, развитие направления трансплантации - одна из приоритетных задач деятельности Минздрава. Потребность в таких операциях министерство оценивает примерно в 5 тысяч в год.

"Впрочем, последние 29 лет это направление оказания медицинской помощи в Украине было запущено", - добавил Степанов.

По информации Минздрава, всего в этом году в Украине было проведено 8 пересадок сердца, 19 пересадок печени, 91 пересадка почки. За год осуществлено 118 трансплантаций, а в 2019 году - 78.

При этом ожидается, что в 2021 году Украина увеличит количество трансплантаций минимум вдвое - запланировано не менее 250 пересадок жизненно важных органов.

Напомним, недавно в Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку от умершего мужчины.

Также сообщалось, что почти полтысячи украинцев ждут трансплантации органов в Беларуси.