В Украине планируют полностью отказаться от паспортов-книжек и перевести граждан на документы нового образца. Соответствующий законопроект №3986 внесен в Верховную Раду и уже рекомендуется профильным комитетом к принятию.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, согласно тексту документа, срок действия паспорта-книжки составляет:

до дня достижения 25 лет для граждан, которым от 16 до 25 лет;

до дня достижения 45-летнего возраста для граждан, которым от 25 до 45 лет.

для лиц, которые старше 45 лет, паспорт-книжка будет иметь бессрочный срок. Но при условии, что до вступления в силу закона, в него была вклеена новая фотография по достижению 45-летнего возраста.

Таким образом, при следующей дате, когда будет нужно вклеить новое фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту.

Напомним, с 19 октября Россия перестала пропускать из Украины людей с ID-картой и адресной справкой. Также не пускают по загранпаспорту, поскольку для пересечения границы нужна печать с пропиской как в обычном паспорте.

Также мы писали о том, что Украина в обновленном рейтинге паспортов поднялась на уровень Венесуэлы и Никарагуа.