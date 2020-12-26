Вчера президент Беларуси обвинил Украину в помощи местным "повстанцам", которые жгут дома и взрывают машины милиционерам.

В Киеве на это ответили опровержением и заявили, что Лукашенко все это говорит, чтобы запугать свое же население. Однако всплыли факты, которые показывают, что некая связь "белорусских террористов" (так их называет власть) с Украиной все же есть.

"Страна" изучала, кого на самом деле задержали в Беларуси и как эти люди связаны с Киевом.

Что заявил Лукашенко

Вчера Лукашенко в Минске заявил, что в Беларусь проникают боевики и оружие из Украины. Слова эти прозвучали как бы между прочим - во время посещения детской инфекционки.

Бацька рассказал, что недавно задержанная группа вооруженных людей под Гродно получала "стволы" из Украины.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича - Ред.), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал", - признался Лукашенко.

По его словам, Николай Автухович - известный в Беларуси оппозиционер, неоднократно сидевший - готовил теракты.

​"Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали", - сказал белорусский президент.

Из его слов следует, что подпитываются преступные группировки в основном через Украину.

"Есть несколько группировочек еще. Своих два-три есть (информатора - Ред.), оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", - заявил Бацька.

О каких террористах говорил Бацька?

Говоря о задержании террористов, Лукашенко подразумевал инцидент от 8 декабря. Тогда силовики отчитались, что взяли группу, которая совершала нападения в Гродненской области. На их счету - взрыв машины, поджог дома сотрудника МВД. Акты насилия начались еще в октябре.

При обыске у главаря банды по версии КГБ - Николая Автуховича - нашли оружие, гранаты, взрывчатку и другие боеприпасы.

Госканалы тогда показали кадры горящего дома и поврежденной машины 40-летнего милиционера из-под Гродно. А также оружейный арсенал: автомат Калашникова, ружье, патроны, гранаты РГД-5, тротиловые шашки. Плюс балаклавы и рации.

С Автуховичем задержали минчанина Павла Саву (он сейчас дает показания против группы), жительницу Бреста Любовь Резанович и ее мужа - священника Сергея Резановича из деревни Степанки Жабинковского района. В том числе задержали их сына. И еще несколько человек.

"В ночь с 19 на 20 ноября Автухович совместно с Савой заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника МВД, после чего подорвал его, находясь на безопасном расстоянии. Сава при этом осуществлял визуальное наблюдение, в случае опасности должен был предупредить Автуховича. Жертву Автухович выбрал при помощи деструктивного Telegram-канала, размещающего в общем доступе личные данные сотрудников силовых структур", - сообщили в белорусском КГБ.

Эту же информацию озвучил задержанный Сава. По данным государственных СМИ, члены группы планировали и дальше продолжить нападения.

"Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве целей преступления, способы его совершения дают основание следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма", - заявляли белорусские власти.

Кто такой Николай Автухович?

Это известный в Беларуси деятель антилукашенковской оппозиции. Бывший военный, прапорщик, служил в Афганистане, куда попросился сам. Принимал участие в боях, за что имеет советские награды.

На момент начала конфликта с властью - предприниматель, владевший службой такси и автобазой. В 2006 году получил три с половиной года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Он пытался, имея большой бизнес, работать как мелкий предприниматель с минимальной налоговой ставкой.

Неизвестно, связано ли было это дело вообще с оппозицией - или же бизнесмен действительно прятал налоги от казны. Но во время отбывания срока местная оппозиция включила Автуховича в списки политзаключенных. После чего на его освобождении начали настаивать ЕС и США.

Николай Автухович

В 2010 году вышедший на свободу Автухович опять был задержан - теперь за незаконное хранение оружия. На свободу вышел в 2014 году. Он рассказывал, что в Гродненской тюрьме наносил себе несмертельные порезы на животе, чтобы привлечь внимание к ужасающим условиям содержания.

Через два года он возглавил общественную организацию "Разам" ("Вместе"), но ее не зарегистрировал белорусский минюст. Среди прочего, организация ставила своей целью демонтаж "имперских символов" - то есть декоммунизацию. Ее подразделения базировались в Польше и Литве.

Там же Автухович, который после освобождения часто бывал в этих странах, организовал движения за права политзаключенных. Поездки за границу шли на фоне того, что бизнес белоруса был разорен, а сам он, по его словам, был весь в долгах.

При этом на оппозиционном небосводе Автуховича особенно видно не было - даже в горячую пору Беломайдана. В какие-то руководящие органы оппозиции он не входил, на его Facebook нет фото с митингов оппозиции - только его личная оценка событий с критикой властей Беларуси. Причем даже в таких вопросах, как, например, поставки российской вакцины, которая, по мнению, оппозиционера, вредная.

При этом Автухович явно к чему-то готовился.

Оппозиционные СМИ Беларуси сообщают, что в последние два года он старался "не светиться": редко был на мобильной связи и старался не пользоваться интернетом со своего ноутбука. А а в Facebook он заявлял, что "ушел в глубокое подполье ради осуществления своих планов".

Уже в августе, перед выборами президента, активист подтверждает свои намерения.

"Вокруг меня много сторонников. Мы имеем свой план ликвидации режима. Мы к этому готовимся. В условиях конспирации, это делать не просто. Но мы не рассказываем в интернете, как мы это собираемся сделать, поэтому у нас нет потерь. Без организации финансирования, реализовать планы будет нереально. Поэтому тем, кто язвит и спрашивает в комментариях, когда мы начнём, отвечу — а что вы сделали, чтобы ускорить этот процесс? Хоть рубль предложили в помощь? Я могу отчитаться за работу перед теми, кто помогает нам, остальным я ничего не должен", - писал он.

"Победить Лукашенко без силы не получится", - в том же посте заявлял Автухович.

Какая связь с Украиной?

В МИД Украины после заявлений Лукашенко начали их опровергать: спикер ведомства Олег Николенко написал твит следующего содержания:

"Категорически отвергаем очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о вмешательстве, мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику АЛ по запугиванию белорусского народа", - заявил дипломат.

Однако всплывают факты, которые показывают определенные связи Автуховича с Украиной.

Недавно он был в Киеве и встречался с Еленой Васильевой - главой украинского благотворительного фонда "Беларускi Майдан". Судя по названию - это организация, которая поддерживает антилукашенковские протесты. Но при этом расположена она в Украине.

Васильева после задержания Автуховича рассказывала, что активист был противником сугубо мирного протеста и призывал к силовому сопротивлению.

"Да, он не скрывал, что он является приверженцем другого вида борьбы, нежели мирный протест. Он считал, что мирным путем ничего нельзя добиться", - заявила она после задержания активиста.

То же самое говорится и в заявлении фонда "Белорусский майдан" после задержания Автуховича. Заявляется, что Николай был сторонником "других методов борьбы", и "не собирался ограничиваться хождением от обеда до забора по улицам, имел план и планомерно добивался его реализации".

Также украинские сторонники белорусской оппозиции заявили, что задержанные вместе с Автуховичем - это "настоящие патриоты Беларуси".

Интересно, что это сообщество считает нынешнюю белорусскую оппозицию "пророссийской" и недостаточно радикальной. И называет главной своей целью не только свержение Лукашенко, но и "разрушение русского Рейха".

На страницах этой группы Николай Автухович упоминается еще до своего задержания - как человек, который негласно готовит какие-то акции и отвечает критериям "настоящего" борца с режимом Лукашенко.

"Экс-политузник Николай Автухович с соратниками, которые и без внимания СМИ точно не пребывают в "овощном существовании", - писал "Белорусский Майдан" 6 декабря, за два дня до задержания активиста.

Впрочем, в белорусской оппозиции считают, что в подполье Автухович ушел, потому что догадывался о грядущем аресте и понимал, что в покое его не оставят. И к взрывам в Гродно, как считают украинские друзья Николая, он не причастен.

В то же время, сообщество белорусов, которое находится в Киеве и поддерживает "гродненского мстителя", достаточно интересное само по себе. На его страницах в соцсетях идет раскрутка белорусского "Молодого фронта" - националистической организации, которая поддерживает и лидеров украинского аналогичного движения - Бандеру, Шухевича и других.

Благотворительный фонд "Белорусский майдан" зарегистрирован в Украине только месяц назад - 24 ноября. То есть это весьма малоизвестная и молодая структура. Но уже через пару недель с ее руководительницей Васильевой взял целое интервью крымско-татарский канал АТР.

Видимо, здесь сыграло свою роль знакомство главы фонда с журналистом канала Айдером Муждабаевым, с которым они общаются, судя по Facebook.

Васильева в этой передаче критикует Тихановскую и говорит, что в таком виде протесты не имеют перспектив.

"Задача нашего фонда - помочь в раскрутке белорусских национальных лидеров", - заявила она и уточнила, что речь не о нынешних руководителях протеста. А о тех, кто более четко заявит о движении в Европу и от России.

Целью заявлена финансовая помощь им, а также приезжающим в нашу страну белорусам, бежавшим от Лукашенко. Для этого собираются пожертвования как в Украине, так и за ее пределами - открыты счета в немецких и американских банках.

Базируется организация в Киеве. "Страна" уже рассказывала, что в столице Украины открываются грантовые фонды для поддержки белорусской оппозиции и чем это чревато для отношений с Минском.

Но вернемся к Автуховичу. Из той информации, которая изложена выше, однозначно видно, что этот человек во-первых, готовился к неким антивластным демаршам. И за несколько месяцев до них приезжал в Киев.

Также еще летом он говорил, что получает деньги под какие-то антилукашенковские мероприятия - опять же "конспиративного" характера.

Причем очевидно, что его уход в "подполье" не связан с тем, чтобы избежать ареста: ведь он при этом часто пересекал границу Беларуси, где его спокойно могли задержать. Больше похоже на то, что Автухович пытался скрыть свои контакты и не вывести силовиков на группу, с которой оппозиционер планировал какие-то действия.

При этом главные подтверждения того, что эти действия скорее всего имели радикальное направление, идут из Киева - от недавно созданной организации, которая заявляет, что готова помогать радикальным противникам Лукашенко.

В общем, картина складывается достаточно интересная. И она косвенно подтверждает связь группы Автуховича с Украиной, о которой говорил и Лукашенко.

В то же время открытым остается вопрос - действительно ли оппозиционера взяли за теракт или же его арестовали из-за его собственных заявлений о "конспирации", а также утечек из Киева.

Не первый намек на Украину

В конце октября белорусские пограничники Белоруссии задержали около границы с Украиной четверых человек. В Минске заявили, что эти люди устроили серию нападений и поджогов на органы власти и пытались через границу уйти в Украину.

Белорусское ТВ сообщило имена задержанных: Олиневич (известен как бывший политзаключенный), Дубовский, Резанович и Романов. У них нашли "две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет с патронами, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари".

Также у них были ноутбуки, планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера, флеш-накопители, SIM-карта украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другая специальная экипировка и снаряжение, продукты питания, банковские карты и деньги в нескольких валютах.

Как сообщается, эта группа подожгла здание ГАИ в Мозыре. Ранее они организовали нападение на здание управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске, а также на районную прокуратуру.

"Своей целью группа имела радикализацию и дестабилизацию ситуации в стране", - рассказали в Беларуси.

То есть, как видим, "украинские" группы стали появляться в Беларуси регулярно. И, как мы видели в случае с Автуховичем - их связь с Киевом не такая уже и фантастика, как пытаются представить в украинском МИД.