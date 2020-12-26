В субботу, 26 декабря, стало известно о смерти легендарного разведчика Джорджа Блейка, который в 1950-х перешел из британской Ми-6 на сторону Советского союза.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России, передает "РБК".

"Умер от старости, остановилось сердце", - сказано в сообщении.

На момент смерти разведчику было 98 лет.

После Второй мировой войны он стал офицером британской

секретной разведывательной службы Ми-6 и работал в странах Восточной Европы.

Во время Корейской войны попал в плен к северокорейским коммунистам, после чего начал сотрудничать с советскими спецслужбами. В Британии считают, что его в плену перевербовали. Сам же Блейк говорил, что перешел на сторону СССР по идейным соображениям - после того как увидел зверства американцев во время войны в Корее.

После освобождения из плена продолжил работу в Ми-6, но при этом сообщал развединформацию в Москву, сдав, таким образом, большую сеть агентов британской разведки в странах Восточной Европы.

В 1961 году Блейка раскрыл сотрудник польской разведки, после чего британский суд приговорил его к 42 годам тюрьмы. Отсидев несколько лет, он совершил побег из тюрьмы и сумел добраться в СССР.

С тех пор жил и работал в Москве.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, зачем президент Владимир Зеленский встречался во время визита в Лондон с руководителем британской разведки Ми-6.