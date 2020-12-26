Российские власти объявили о безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" для лиц старше 60 лет.

Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Проведены клинические исследования применения вакцины "Спутник V" у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции", - заявил он.

Отметим, что теперь президент России Владимир Путин, которому 68 лет, также сможет привиться от коронавируса российской вакциной.

Во время недавней пресс-конференции Путин заявил, что пока не прививался российской вакциной, так как на тот момент не была разрешена для людей старше 60 лет. Однако он пообещал обязательно сделать ее, когда это станет возможным.

Сегодня, уже после заявления Мурашко, пресс-секретаря Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда президент сделает вакцинацию, заявил РИА "Новости", что он сам сообщит об этом.

Как сообщалось, в России объявили об эффективности вакцины "Спутник V" против мутировавшего коронавируса.