Турецкие власти перенесли дату вступления в силу требования об обязательном ПЦР-тесте для въезжающих в страну. Теперь тесты нужно предъявлять с 30 декабря 2020 года. Детям до 6 лет наличие теста не требуется.

Об этом сообщает АТОР.

Ранее в Турции планировали требовать с туристов справку о ПЦР-тесте на коронавирус с 28 декабря. Однако сроки были изменены практически сразу же.

Утром 26 декабря авиакомпании получили новую телеграмму NOTAM от турецких авиавластей с уточнением даты вступления в силу требования об обязательном наличии ПЦР-теста у въезжающих в страну.

Информацию о получении NOTAM подтвердили изданию все крупные туроператоры по Турции. Они оперативно проинформируют своих клиентов.

Согласно NOTAM, начиная с 29 декабря 2020, с 21:00 по турецкому времени (22:00 по киевскому времени - Ред.), все пассажиры старше 6 лет при посадке на борт должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19.

Тест необходимо сделать не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию. Пассажиры, которые не сделали тест, не будут допускаться на борт.

Таким образом, с учетом времени полета в Турцию (свыше 3 часов), требование коснется пассажиров, прилетающих в Турцию 30 декабря. Это требование также относится к транзитным пассажирам, указано в NOTAM. Требование о наличии ПЦР-теста будет действовать до 1 марта 2021 года.

Напомним, вчера сообщалось, что в Турции власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус.

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