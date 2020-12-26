Латвия и Эстония получили первые партии вакцины от коронавируса, которые произвели компании Pfizer и BioNTech. Препарат по состоянию на 26 декабря доставили во все страны Евросоюза.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в специальном видеообращении, опубликованном в Twitter.

По ее данным, вакцинация начнется уже в воскресенье, 27 декабря.

"Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого рока. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против Covid-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха" - заявила она.

Кроме того, она добавила, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность.

По ее словам, ЕС обеспечил достаточное количество вакцин для всего населения блока, а также жителей стран Европейской экономической зоны.

"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни", - отметила фон дер Ляйен.

"Но пока этого не произошло нам нужно сохранять бдительность. Мы должны защищать себя и своих близких от вируса. Остаемся в безопасности вместе. Сделаем 2021 год нашим годом восстановления и надежды", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

О поставке вакцины в Латвию 26 декабря сообщила министр здравоохранения страны Илзе Винькеле в Твиттер.

"В этих ящиках - спасенные жизни, будущее Рождество с друзьями, очные хоровые репетиции, путешествия, снова нормальная работа для медиков. В этих ящиках - научный прорыв, труд многих людей. Это вакцина "Pfizer" против "SARS-CoV2". Это также означает счастливый Новый год!" - написала Винькеле.

По данным агентства BNS, в Минздраве страны заявили, что первая партия вакцин, произведенных компаниями BioNTech и Pfizer, была доставлена утром - в Государственный центр доноров крови поступило 9 750 доз вакцины.

Уже 28 декабря медперсонал больниц, который работает с пациентам с коронавирусом, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи начнут получать первые вакцины.

Аналогичная партия вакцины Pfizer и BioNTech, содержащая 9750 доз для вакцинации 4875 человек, прибыла в субботу и в Эстонию.

Об этом сообщило министерство социальных дел, напомнив, что во всем Европейском союзе вакцинация начинается с 27 декабря. Первые прививки будут сделаны в приграничном с Россией Северо-востоке Эстонии, городах Таллин и Тарту, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом наиболее острая, а со следующей недели вакцинация постепенно начнется по всей Эстонии.

"Поступившая первая партия вакцин предназначена для медицинских работников больниц, скорой помощи и центров семейных врачей. В первую очередь вакцинация проводится среди медицинских работников, поскольку они имеют более высокий риск заражения из-за контакта с пациентами с Covid-19, а вакцинация медицинских работников позволяет обеспечить непрерывность работы системы здравоохранения", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Напомним, ранее комитет Рады одобрил выделение 1,4 млрд гривен из бюджета-2020 на вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что в Минздраве показали поэтапный план вакцинации украинцев от коронавируса.