Судно-трубоукладчик "Фортуна", возобновившее в декабре строительство "Северного потока-2", остановило работу и возвращается в немецкий порт Висмар.

Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов "Marine Traffic".

"Фортуна" находилась в Висмаре с конца сентября до начала декабря, и после двухнедельной укладки газопровода в водах Германии трубоукладчик в субботу утром направился обратно в порт.

Напомним, "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В конце прошлого года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. 23 декабря 2020 года стало известно, что США готовят новые санкции, чтобы вбить кол в сердце строительства "Северного потока - 2".

Также в декабре этого года стало известно, что "Фортуна" начала укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.