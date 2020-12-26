План президента Украины Владимира Зеленского по мобилизации всех женщин и мужчин в случае войны с Россией является нереальным, поскольку эти люди будут не обучены держать в руках оружие и вряд ли захотят это делать.

Об этот рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью "Новому времени".

"Это (в окружении Зеленского) рассказывают президенту, что они это способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет... Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч", - сказал он.

В то же время, рассказал Кривонос, опыт армяно-азербайджанской войны показал, что небольшое количество личного состава, в сочетании с техникой и правильном планировании, может показать куда более высокий результат.

До этого мы приводили слова Кривоноса о том, что военный потенциал Российской Федерации выше, чем украинский, а президент РФ Владимир Путин никогда "не пойдет на уступки" в конфликте с Киевом.

Напомним, летом Зеленский обсудил с резервистами идею их призыва без мобилизации и переформатирование военкоматов.