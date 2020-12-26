Новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации стал Андрей Бойчук.

Соответствующий указ № 585/2020 подписал президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря, передает Офис президента.

Отмечается, что при вручении служебного удостоверения в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский пожелал новому главе Ивано-Франковской облгосадминистрации вдохновения и добросовестного труда на благо области.

Как известно, Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000-м окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Отметим, что начиная с 2016 года Бойчук занимался волонтерской деятельностью и никаких должностей не занимал.

Напомним, 16 декабря Кабинет министров Украины согласовал назначение Бойчука Андрея Михайловича на должность главы областной государственной администрации Ивано-Франковска.

В начале ноября Зеленский уволил губернаторов в трех областях Украины. Среди них был и бывший глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров.