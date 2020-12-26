Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос предложил закрепить в законе возможность призывникам проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны, без отрыва от места проживания.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

Так, Кривонос предлагает закрепить данную возможность в законопроекте "О территориальной обороне".

"Сейчас использование срочной службы в вооруженных силах это в большинстве случаев служба рабов, которых используют не по назначению, а как подразделение обеспечения. К сожалению, ситуация такова. Это зависит, конечно, от командиров. Некоторые командиры заинтересованы, а некоторые не заинтересованы: а убирайте территорию, ходите в наряды, но не учитесь как военные специалисты", - сказал он.

Вместо этого Кривонос предложил разрешить мужчинам призывного возраста нести службу в батальонах территориальной обороны, без отрыва от дома и работы. Подготовку можно будет проходить в выходные дни. Более того, прошедшим подобную службу мужчинам предлагается разрешить хранить дома оружие.

"В течение первых трех лет человек, который не имеет абсолютно никакой подготовки, - проходит и получает в конце военно-учетную профессию, а потом еще два года он опять же за счет своих выходных - 45−48 суток в год - проходит службу, отдает то, что в него вложено. Это нормально? Нормально. Потому что мы должны получить от такого человека отдачу. Это достаточно мотивирует людей", - сказал Кривонос.

Напомним, ранее Кривонос заявлял о намерении вернуть Крым в состав Украины, оставив Россию "без штанов" при помощи санкций.

Также замсекретаря СНБО анонсировал начало борьбы с "пятой колонной" в стране, которая представлена различными компаниями и организациями, продвигающими идеологию "русского мира".