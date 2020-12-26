В 2020 году в Украине служебные собаки пограничников помогли обнаружить центнер наркотиков и задержать более 400 нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Служебные собаки пограничников в этом году помогли обнаружить центнер наркотиков и задержать более 400 нарушителей. Пограничные собаки выполняют немало обязанностей. Они также помогают выявлять оружие, боеприпасы, контрабандный табак. Четвероногие помощники также существенно уменьшают желание агрессивных нарушителей сопротивляться правоохранителям, что является залогом безопасности во время конвоирования и охраны задержанных лиц", - говорится в сообщении.

Так, на протяжении 11 месяцев этого года пограничники с помощью служебных собак:

задержали более 400 правонарушителей;

обнаружили 164 единицы оружия;

обнаружили 6,6 тыс. боеприпасов

обнаружили более 40 тыс. таблеток наркотического действия;

обнаружили более 100 кг наркотических средств;

обнаружили почти 1,3 млн пачек сигарет.

"Благодаря четвероногим помощникам разоблачили тайники с контрабандным товаром на сумму более 5,6 млн гривен. Сегодня в пограничном ведомстве служат более 1000 собак 16 пород. Часть из них привлечено к службе в районе проведения ООС. Инструкторов с собаками готовят в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы, что в Великих Мостах Львовской области. Большинство собак тренируют на поиск оружия, взрывоопасных веществ и наркотических средств", - сказано в сообщении.

Также в МВД рассказали, что в среднем 45% задержаний на границе происходит при участии четвероногих помощников. При этом, несмотря на передовые технологии, собаки лучше всех выявляют наркотики или взрывчатку.

Напомним, недавно сообщалось, что полицейская собака помогла задержать в метро Харькова курьера с героином.

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