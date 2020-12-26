Комиссар Европейского союза по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан рассказал, что чиновники разработали предложение о "Резерве корректировки Brexit". Он призван помочь отраслям и странам, которые понесут экономические и социальные потери после выхода Великобритании из состава союза.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы разработали этот резерв для быстрого и несложного оказания помощи с упором на членов ЕС, которые больше всех страдают от Brexit. Конечно, структурная адаптация к новым отношениям с Великобританией потребует гораздо большей долгосрочной корректировки, чем когда-либо сможет обеспечить только этот резерв. Новый мощный бюджет ЕС поддержит эту работу", - рассказал Йоханнес Хан.

О создании подобного резерва лидеры Евросоюза договорились еще в июле, чтобы после окончания переходного периода 31 декабря поддержать страны и отрасли. Бюджет программы составляет пять миллиардов евро. Они будут направлены на поддержку бизнеса и пострадавших отраслей. Это поможет регионам и местным сообществам.

Резерв корректировки Brexit будет покрывать расходы в любой стране ЕС в течение 30 месяцев. Он разделен на два раунда.

Существенно большая часть из 5 млрд евро пойдет на предварительное финансирование в 2021 году. Оно рассчитано исходя из ожидаемого воздействия окончания переходного периода на экономику каждого члена ЕС. Учитывается степень экономической интеграции с Великобританией, включая торговлю товарами и услугами и негативные последствия для рыболовной отрасли ЕС.

Меньший транш предназначен для дополнительной поддержки в 2024 году на случай, если фактические расходы превысят первоначальные ассигнования. Чтобы претендовать на помощь из резерва, государства-члены должны доказать прямую связь своих требований с Brexit.

Предлагаемые правила должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

Напомним, что Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле.

Также мы писали о том, что Лондон и Брюссель заключили историческую сделку по отношениям после Brexit.