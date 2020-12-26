По состоянию на утро субботы, 26 декабря, в Украине число случаев Covid-19 увеличилось на 7 709. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 888 человек;

летальных исходов – 121;

выздоровел – 5 145 человек;

проведено тестирований за сутки – 31 482 (в частности методом ПЦР – 24 621, методом ИФА-6 861).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 26 декабря:



Области:

Винницкая - 21 858 (+160)

Волынская - 32 300 (+151)

Днепропетровская – 56 356 (+676)

Донецкая - 34 586 (+361)

Житомирская – 38 219 (+371)

Закарпатская - 27 754 (+104)

Запорожская - 51 250 (+445)

Ивано-Франковская – 42 725 (+114)

Киевская - 56 942 (+568)

Кировоградская – 8 205 (+56)

Луганская – 9 906 (+181)

Львовская-59 551 (+676)

Николаевская-29 117 (+312)

Одесская - 68 447 (+513)

Полтавская - 34 341 (+344)

Ровенская - 40 195 (+216)

Сумская - 39 848 (+358)

Тернопольская - 33 328 (+153)

Харьковская - 67 655 (+238)

Херсонская - 16 917 (+238)

Хмельницкая - 38 333 (+329)

Черкасская - 37 321 (+374)

Черновицкая – 39 293 (+150)

Черниговская – 28 943 (+213)

г. Киев – 106 486 (+408 за сутки)

Отметим, что сегодня столица впервые с 20 декабря не на первом месте по количеству новых заражений в регионах Украины.

Напомним, вчера в столице за сутки от Covid-19 выздоровели больше людей, чем заболели. В частности, в течение суток преодолели болезнь 1 208 жителей столицы, а заразились - 1 038.

При этом 25 декабря Киев на ряду с Одесской областью лидировал по числу подтвержденных случаев Covid-19 за сутки.