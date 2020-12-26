Киев впервые за неделю не лидирует по числу новых заражений Covid-19 за сутки. Статистика по регионам
По состоянию на утро субботы, 26 декабря, в Украине число случаев Covid-19 увеличилось на 7 709. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 888 человек;
- летальных исходов – 121;
- выздоровел – 5 145 человек;
- проведено тестирований за сутки – 31 482 (в частности методом ПЦР – 24 621, методом ИФА-6 861).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 26 декабря:
Области:
- Винницкая - 21 858 (+160)
- Волынская - 32 300 (+151)
- Днепропетровская – 56 356 (+676)
- Донецкая - 34 586 (+361)
- Житомирская – 38 219 (+371)
- Закарпатская - 27 754 (+104)
- Запорожская - 51 250 (+445)
- Ивано-Франковская – 42 725 (+114)
- Киевская - 56 942 (+568)
- Кировоградская – 8 205 (+56)
- Луганская – 9 906 (+181)
- Львовская-59 551 (+676)
- Николаевская-29 117 (+312)
- Одесская - 68 447 (+513)
- Полтавская - 34 341 (+344)
- Ровенская - 40 195 (+216)
- Сумская - 39 848 (+358)
- Тернопольская - 33 328 (+153)
- Харьковская - 67 655 (+238)
- Херсонская - 16 917 (+238)
- Хмельницкая - 38 333 (+329)
- Черкасская - 37 321 (+374)
- Черновицкая – 39 293 (+150)
- Черниговская – 28 943 (+213)
- г. Киев – 106 486 (+408 за сутки)
Отметим, что сегодня столица впервые с 20 декабря не на первом месте по количеству новых заражений в регионах Украины.
Напомним, вчера в столице за сутки от Covid-19 выздоровели больше людей, чем заболели. В частности, в течение суток преодолели болезнь 1 208 жителей столицы, а заразились - 1 038.
При этом 25 декабря Киев на ряду с Одесской областью лидировал по числу подтвержденных случаев Covid-19 за сутки.