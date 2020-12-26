В Киеве за сутки обнаружили 408 случаев коронавируса. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 26 декабря, в Украине число случаев Covid-19 увеличилось на 7 709. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 888 человек;
  • летальных исходов – 121;
  • выздоровел – 5 145 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 31 482 (в частности методом ПЦР – 24 621, методом ИФА-6 861).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 26 декабря:

Области:

  • Винницкая - 21 858 (+160)
  • Волынская - 32 300 (+151)
  • Днепропетровская – 56 356 (+676)
  • Донецкая - 34 586 (+361)
  • Житомирская – 38 219 (+371)
  • Закарпатская - 27 754 (+104)
  • Запорожская - 51 250 (+445)
  • Ивано-Франковская – 42 725 (+114)
  • Киевская - 56 942 (+568)
  • Кировоградская – 8 205 (+56)
  • Луганская – 9 906 (+181)
  • Львовская-59 551 (+676)
  • Николаевская-29 117 (+312)
  • Одесская - 68 447 (+513)
  • Полтавская - 34 341 (+344)
  • Ровенская - 40 195 (+216)
  • Сумская - 39 848 (+358)
  • Тернопольская - 33 328 (+153)
  • Харьковская - 67 655 (+238)
  • Херсонская - 16 917 (+238)
  • Хмельницкая - 38 333 (+329)
  • Черкасская - 37 321 (+374)
  • Черновицкая – 39 293 (+150)
  • Черниговская – 28 943 (+213)
  • г. Киев – 106 486 (+408 за сутки)

Отметим, что сегодня столица впервые с 20 декабря не на первом месте по количеству новых заражений в регионах Украины.

Пост Степанова в Facebook о новых случаях коронавируса 26 декабря

Пост Степанова в Facebook о новых случаях коронавируса 26 декабря

Напомним, вчера в столице за сутки от Covid-19 выздоровели больше людей, чем заболели. В частности, в течение суток преодолели болезнь 1 208 жителей столицы, а заразились - 1 038.

При этом 25 декабря Киев на ряду с Одесской областью лидировал по числу подтвержденных случаев Covid-19 за сутки.

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