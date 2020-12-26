Новая форма мутации коронавируса, которая была зафиксирована в Великобритании, добралась до Украины. Однако зараженный уехал работать в Чехию.

Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, передает "Украина 24".

"Симптоматика не была уникальной - пациент имел легкую форму, у него не было проблем, связанных с легкими и тому подобное. Пациент перенес (Covid-19), уехал отсюда на работу в Чехию, и чешские коллеги прислали мне его тест, в котором были признаки мутации. Именно ретроспективно я об этом узнал, не в Украине, пациент уже выздоровевший находился в Чехии", - сказал врач.

Также Петров рассказал, как именно лечился зараженный новым штаммом коронавируса.

"В данном случае пациент лечился без каких-либо дополнительных средств. Мы работали исключительно симптоматическим лечением, потребности в лечении каким-либо интенсивным методом не было", - рассказал он.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что уже в восьми странах Европы обнаружен новый тип коронавируса.

Также "Страна" сообщала, чем опасен новый штамм коронавируса и спасет ли от него вакцина.