В пяти областях Украины из-за снега и сильных порывов ветра утром в субботу, 26 декабря, были обесточены 357 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская - 281, Сумская - 46, Донецкая - 15, Днепропетровская - 13 и Черновицкая – 2", - говорится в сообщении.

Для восстановления электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее синоптик сообщила, что в субботу мокрый снег еще задержится в Украине, а в воскресенье антициклон разгонит облака.

Отметим, что подобный случай произошел и 14 декабря. Тогда в стране из-за непогоды без света остались более 100 населенных пунктов.