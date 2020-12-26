В Соединенных Штатах обнаружили первый случай острой аллергической реакции на прививку от коронавируса компании Moderna.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, побочный эффект был зафиксирован у онколога из Бостонского медицинского центра Хосейна Садрзаде. Практически сразу после введения вакцины мужчина почувствовал себя плохо: сердцебиение участилось вдвое, появился холодный пот, упало давление, онемел язык.

Позже выяснилось, что у врача сильная аллергия на моллюсков, и симптомы, появившиеся у него, были такими же, как и реакция на этот аллерген.

Сейчас Садрзаде уже выписан из больницы после оказания медицинской помощи. В то же время представитель Moderna заявил, что не может комментировать каждый индивидуальный случай реакции на вакцину. Однако сейчас, по его словам, компания занялась изучением ситуации с врачом.

Напомним, ученые выясняют, что могло привести к случаям аллергической (анафилактической) реакции у людей, которые получили прививки вакциной Pfizer от Covid-19.

Также "Страна" сообщала, что видеосъемка зафиксировала случай, когда медсестра из США потеряла сознание после прививки препаратом Pfizer.