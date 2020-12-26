Офис генпрокурора лишил и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука должности исполняющего обязанности заместителя генпрокурора.

Об этом со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора сообщили "Украинские новости".

"Забрали и.о. заместителя генерального прокурора", - сказано в сообщении.

Почему это произошло, не уточняется. Сейчас Максим Грищук остается и.о. руководителя САП.

Напомним, Грищука назначили временным главой САП в августе 2020 года. До этого, в 2015 году, он также претендовал на кресло главы САП, но его кандидатура получила недостаточную поддержку членов конкурсной комиссии. Должность тогда получил Назар Холодницкий. Уже через несколько дней он назначил Максима Грищука своим первым заместителем.

Также мы писали о том, что недавно и.о. главы САП Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Татарову.

Также вчера стало известно, что Грищук заявил о возбуждении уголовного дела против генпрокурора Ирины Венедиктовой.