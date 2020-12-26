В субботу утром, 26 декабря, в немецком административном округе Кройцберг неизвестный открыл стрельбу по людям. Ранения получили как минимум три человека.

Об этом сообщает немецкая полиция, передает Berliner-zeitung.

"Согласно предварительной информации, несколько человек получили ранения. По словам очевидцев, к поиску преступника были привлечены правоохранители. Спустя несколько минут был задействован полицейский вертолет", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, инцидент произошел на улице Стреземан, где размещен штаб Социал-демократической партии Германии. Там были найдены двое раненых. Еще одного, полицейского, обнаружили чуть позже в Ландверском канале.

"Сейчас неизвестно, удалось ли выйди на след преступников. Также неизвестны мотивы злоумышленников", - говорится в тексте сообщения.

В Германии неизвестный открыл стрельбу по людям. Фото: berliner-zeitung.de

Напомним, 43-летний немец застрелил девять мигрантов в пригороде Франкфурта Ханау 20 февраля. После чего мужчина убил свою мать и себя. Мужчина, идентифицированный как Тобиас Ратьен, оставил несколько несвязных текстов и видеозаписей, пропагандирующих расистские взгляды.

После этого по всей Германии тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память жертв стрельбы на фоне расовой ненависти и растущих призывов к власти подавать ультраправый экстремизм.