Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий еще не решил, пойдет ли в Офис генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для вручения подозрения.

Об этом рассказал представитель КСУ, передают "Украинские новости".

"Он еще думает. Пока не принял окончательного решения", - сказал собеседник.

В то же время представитель суда рассказал, что 24 декабря правоохранители вручили Тупицкому повестку о вызове в Офис генпрокурора на 28 декабря. Никакие другие следственные или процессуальные действия в КСУ не проводились.

Напомним, 29 октября ГБР вызвало Тупицкого на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Глава КСУ в ГБР не пришел.

Также в конце октября ведомство открыло дело против Тупицкого по делу о покупке земли в аннексированном Крыму.

В начале ноября Тупицкий заявил о готовящихся против него новых делах.

Дела против главы КС активизировались после того, как суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.