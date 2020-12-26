В Украине по состоянию на утро субботы, 26 декабря, число случаев коронавируса увеличилось на 7 709. За минувшие сутки заболели 366 детей и 198 медработников.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook главой Минздрава Максимом Степановым.

Так, по его данным за сутки было госпитализировано 2 888 человек. Умер 121 пациент с Covid-19 (17 702 с начала пандемии). Выздоровели 5 145 человек (651 917 с начала пандемии). Кроме того, уточняется, что за сутки было сделано 31 482 тестирования (в том числе методом ПЦР - 24621, методом ИФА - 6861).

За все время пандемии в Украине зафиксировано уже 1 019 876 случаев коронавируса. В Минздраве также сообщают, что в стране провели уже 5 453 446 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Отметим, что по сравнению со вчерашними показателями, когда в стране зафиксировали 11 035 случаев коронавируса, сегодня в Украине наблюдается значительное снижение числа новых пациентов, их в полтора раза меньше. Однако число выздоровевших вчера составляло 15 337 человек, сегодня этот показатель - 5 147, то есть почти в три раза меньше.

Напомним, в ВОЗ считают, что пандемия коронавируса сейчас только на середине пути.

Также мы писали о том, что в Минздраве показали поэтапный план вакцинации украинцев от коронавируса.