Запорожские полицейские задержали девушку с 64 "закладками" с психотропным наркотиком "PVP", которые она намеревалась продать. Теперь ей грозит 10 лет тюрьмы.

Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

По словам правоохранителей, 22 декабря около 14:00 полицейские остановили девушку на улице Победы.

"(Она) заметно нервничала и пыталась избежать общения с полицейскими. При поверхностной проверке из ее сумки сотрудники полиции изъяли 2 свертка из изоляционной ленты, в которых находились 64 свертка меньшего размера с неизвестным наркотическим веществом", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что задержанная является местной жительницей 2000 года рождения. Она призналась, что хранила наркотики с целью сбыта.

"Все изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что зип-пакеты содержат психотропное вещество "PVP", которое злоумышленница была намерения сбыть на территории Запорожья. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых психотропных составляет около 17 000 гривен. В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - рассказал начальник Вознесеновского отделения полиции Сергей Морозов.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в одном из торговых центров Киева женщина расположилась за столиком и без тени смущения вынюхала рассыпанный по его поверхности белый порошок. За этим занятием она была замечена полицейскими, которые приехали в ТЦ по другому поводу.

Ранее мы писали о том, как в Одессе 39-летний мужчина за рулем Subaru Forester устроил четыре ДТП с пострадавшими, после чего протаранил автомобиль полицейских. После задержания нарушитель признался, что употреблял амфетамин, который по его собственным словам, наркотиком не является.